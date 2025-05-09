Футбол
9 мая, 03:05

В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 6 клубов из Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

В финале Лиги Европы-2025 сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Таким образом, в следующем сезоне сыграют шесть клубов из чемпионата Англии, так как на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» идет на 16-й строчке. Команды не смогут пробиться в Лигу чемпионов через национальную лигу.

В Топ-5 АПЛ на данный момент входят «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси».

Финал Лиги Европы-2025 пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая.

Футболисты &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; празднуют победу над &laquo;Атлетиком&raquo; в&nbsp;ответном матче 1/2 финала Лиги Европы 8&nbsp;мая.
  • Alexey Barinov

    Краснодар в Лигу чемпионов,Галицкий заслужил!!!

    09.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дурдом.

    09.05.2025

  • m_16

    У лесников есть шанс.

    09.05.2025

    • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: видеообзор матча Лиги Европы

    Педро Порро: «Тоттенхэму» сейчас есть что праздновать»

    Takayama

