В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 6 клубов из Англии

В финале Лиги Европы-2025 сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Таким образом, в следующем сезоне сыграют шесть клубов из чемпионата Англии, так как на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» идет на 16-й строчке. Команды не смогут пробиться в Лигу чемпионов через национальную лигу.

В Топ-5 АПЛ на данный момент входят «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси».

Финал Лиги Европы-2025 пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая.