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Президент «Лейпцига» Минцлафф — о поражении от «Рейнджерс»: «Сегодняшний вечер — огромное разочарование»

Президент «Лейпцига» прокомментировал поражение от «Рейнджерс»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Лейпцига» Оливер Минцлафф прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (1:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Шотландская команда вышла в финал турнира.

«Для полуфинала еврокубкового турнира этого оказалось недостаточно. В первую очередь, я бы хотел поздравить «Рейнджерс» и «Айнтрахт» — по крайней мере, одна немецкая команда в финале сыграет. Но мы должны признать, что играли недостаточно хорошо. Ожидали от самих себя гораздо большего.

Мы понимали, чего следует ожидать, однако испытать всю эту атмосферу на самих себе — это нечто иное. Все это оказалось частью последней череды неурядиц, и произошла она в самый неподходящий момент, на финишном отрезке. Конечно же, мы надеялись добиться большего, сегодняшний вечер — огромное разочарование, но ничего постыдного в том, что мы вылетели в полуфинале, нет», — цитирует пресс-служба УЕФА Минцлаффа.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033444--rangers-vs-leipzig/
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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