Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи: расписание и результаты

В четверг, 14 марта, в Лиге Европы определятся четвертьфиналисты. "Краснодар" принимает "Валенсию", "Зенит" играет с "Вильерреалом" в Испании.

Краснодар – Валенсия. 20.55.

Судья: Тэйлор (Англия).

Первый матч – 1:2.

Зальцбург – Наполи. 20.55.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Первый матч – 0:3.

Динамо К – Челси. 20.55.

Судья: Штилер (Германия).

Первый матч – 0:3.

Вильярреал – Зенит. 23.00.

Судья: Диаш (Португалия).

Первый матч – 3:1.

Интер – Айнтрахт Ф. 23.00.

Судья: Хацеган (Румыния).

Первый матч – 0:0.

Славия Пр – Севилья. 23.00.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Первый матч – 2:2.

Бенфика – Динамо З. 23.00.

Судья: Айтекин (Германия).

Первый матч – 0:1.

Арсенал – Ренн. 23.00.

Судья: Трейманис (Латвия).

Первый матч – 1:3.

Лига Европы: плей-офф, расписание и результаты матчей