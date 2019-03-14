Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи: расписание и результаты

В четверг, 14 марта, в Лиге Европы определятся четвертьфиналисты. "Краснодар" принимает "Валенсию", "Зенит" играет с "Вильерреалом" в Испании.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи
Краснодар – Валенсия. 20.55.
Судья: Тэйлор (Англия).
Первый матч – 1:2.
Зальцбург – Наполи. 20.55.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
Первый матч – 0:3.
Динамо К – Челси. 20.55.
Судья: Штилер (Германия).
Первый матч – 0:3.
Вильярреал – Зенит. 23.00.
Судья: Диаш (Португалия).
Первый матч – 3:1.
Интер – Айнтрахт Ф. 23.00.
Судья: Хацеган (Румыния).
Первый матч – 0:0.
Славия Пр – Севилья. 23.00.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
Первый матч – 2:2.
Бенфика – Динамо З. 23.00.
Судья: Айтекин (Германия).
Первый матч – 0:1.
Арсенал – Ренн. 23.00.
Судья: Трейманис (Латвия).
Первый матч – 1:3.
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