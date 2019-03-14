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Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи: расписание и результаты

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В четверг, 14 марта, в Лиге Европы определятся четвертьфиналисты. "Краснодар" принимает "Валенсию", "Зенит" играет с "Вильерреалом" в Испании.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Краснодар – Валенсия. 20.55.
Судья: Тэйлор (Англия).
Первый матч – 1:2.

Краснодар - Валенсия

Зальцбург – Наполи. 20.55.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
Первый матч – 0:3.

Зальцбург - Наполи

Динамо К – Челси. 20.55.
Судья: Штилер (Германия).
Первый матч – 0:3.

Динамо К - Челси

Вильярреал – Зенит. 23.00.
Судья: Диаш (Португалия).
Первый матч – 3:1.

Вильярреал - Зенит

Интер – Айнтрахт Ф. 23.00.
Судья: Хацеган (Румыния).
Первый матч – 0:0.

Интер - Айнтрахт Ф

Славия Пр – Севилья. 23.00.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
Первый матч – 2:2.

Славия Пр - Севилья

Бенфика – Динамо З. 23.00.
Судья: Айтекин (Германия).
Первый матч – 0:1.

Бенфика - Динамо З

Арсенал – Ренн. 23.00.
Судья: Трейманис (Латвия).
Первый матч – 1:3.

Арсенал - Ренн

Лига Европы: плей-офф, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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