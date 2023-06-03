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Сегодня, 15:31

Левников оценил работу английского арбитра Тейлора в финале Лиге Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный инструктор Судейского комитета РФС, член экспертной комиссии УЕФА по развитию судей Николай Левников оценил работу английского арбитра Энтони Тейлора в финале Лиге Европы, в котором «Севилья» победила в серии пенальти «Рому» (1:1, пенальти 1:4).

«Болельщики «Ромы» напали на Тейлора из-за поведения Моуринью. Если УЕФА не примет никакого решения по Моуринью, на судей так и будут «наезжать». Не должен тренер так себя вести. Как в целом Тейлор провел финал Лиги Европы? Нормально. Очень тяжелый момент был с пенальти. И, я уверен, любой судья этот пенальти назначил бы. Только потому, что существует ВАР в таких моментах, который показал, что была касание ногой мяча и Тейлор после просмотра эпизода уже ничего не мог сделать, он отменил первоначальное решение. По руке игрока «Севильи» он совершенно прав: это не пенальти, рука — в естественном положении, не напряжена, убрать игрок ее не мог. То, что большое количество карточек в матче, связано с поведением Моуринью, тренера «Ромы» и его игроков. Нетипичное количество предупреждений для финала. Мне кажется, все карточки были по делу. Если бы Тейлор на стал их показывать, на поле вспыхнула бы драка», — приводит слова Левникова «РБ Спорт».

После завершения встречи 60-летний специалист оскорбил главного арбитра Энтони Тэйлора на парковке стадиона, раскритиковав его работу в матче.

Моуринью впервые в своей тренерской карьере проиграл в финале еврокубка. Ранее португалец дважды побеждал в Лиге Европы/Кубке УЕФА, дважды становился победителем Лиги чемпионов и выиграл Лигу конференций.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-levnikov-esli-uefa-ne-primet-resheniya-po-mourin-yu-na-sudej-tak-i-budut-naezzhat/
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Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Николай Левников
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