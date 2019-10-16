«Лацио» проведет матч с «Селтиком» при частично закрытом стадионе в наказание за расизм

УЕФА наказал «Лацио» за проявления расизма со стороны болельщиков в матче Лиги Европы против «Ренна» (2:1), сообщает официальный сайт организации. Следующий домашний матч против «Селтика» команда проведет при частично закрытом для посещения болельщиков стадионе.

Указано, что клуб обязан закрыть четыре сектора на «Стадио Олимпико». Также на этих секторах появится баннер о равенстве в футболе.

Если нарушение повторится, римляне будет наказаны полным закрытием трибун. Клубу назначен испытательный срок в один год. Также «Лацио» оштрафован на 20 тысяч евро. Матч «Лацио» — «Селтик» состоится 7 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.