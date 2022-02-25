Кечинов о «Лейпциге»: «Спартаку» достался сильный соперник в 1/8 финала Лиги Европы»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что думает о сопернике московского клуба в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

На этой стадии красно-белые сыграют с «Лейпцигом», главным тренером которого является Доменико Тедеско. Немец возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.

«На этом уровне слабых команд не осталось. «Лейпциг» же набрал отличную форму и в Бундеслиге поднялся на четвертое место. А в 1/16 финала ЛЕ он без проблем справился с крепким «Реалом Сосьедадом». Что и говорить, «Спартаку» достался серьезный соперник. Придется очень непросто, тем более российский коллектив по решению УЕФА проведет домашний матч на нейтральной территории. В таких условиях дать бой будет тяжело вдвойне», — цитирует Кечинова RT.