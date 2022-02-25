В Госдуме предложили провести в Германии оба матча «Спартака» с «Лейпцигом»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о месте проведения матча 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» — «Лейпциг».

«В Европе каждая страна будет готова принять матч. В такой ситуации можно сделать стадион не обязательно нейтральным. Может быть и два матча в Германии. Нашим болельщикам все равно, ехать в Германию или во Францию. Если Германия готова проводить оба матча, что в этом такого? Я не вижу здесь ничего страшного. Спортивный принцип уже стирается для нашей команды, в любом случае. Можно так же провести матч в Армении или Сербии. Сербия — тоже прекрасный вариант. У нас с ними хорошие отношения, не вижу никаких проблем», — сказала Журова «СЭ».

Ранее, 25 февраля, стало известно, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.