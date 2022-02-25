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Сегодня, 17:53

В Госдуме предложили провести в Германии оба матча «Спартака» с «Лейпцигом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Светлана Журова.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о месте проведения матча 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» — «Лейпциг».

«В Европе каждая страна будет готова принять матч. В такой ситуации можно сделать стадион не обязательно нейтральным. Может быть и два матча в Германии. Нашим болельщикам все равно, ехать в Германию или во Францию. Если Германия готова проводить оба матча, что в этом такого? Я не вижу здесь ничего страшного. Спортивный принцип уже стирается для нашей команды, в любом случае. Можно так же провести матч в Армении или Сербии. Сербия — тоже прекрасный вариант. У нас с ними хорошие отношения, не вижу никаких проблем», — сказала Журова «СЭ».

Ранее, 25 февраля, стало известно, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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