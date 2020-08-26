УЕФА представил десятку лучших голов Лиги Европы сезона-2019/20. На восьмом месте в рейтинге расположился Мануэл Фернандеш из «Краснодара» и его гол в ворота «Трабзонспора». Кубанцы провели красивую комбинацию, и португалец поразил ворота, пробив в касание пяткой.

Возглавил список гол Клаудиу Кешеру из «Лудогорца» в ворота ЦСКА в первом туре группового турнира (5:1). Болгарский клуб провел быструю контратаку, и румынский форвард в одно касание направил мяч в дальний угол.