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Гол в ворота ЦСКА — лучший в Лиге Европы-2019/20, Мануэл Фернандеш — в топ-10

17:02
Клаудиу Кешеру забивает гол в ворота ЦСКА. Фото Twitter
Клаудиу Кешеру забивает гол в ворота ЦСКА. Фото Twitter
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УЕФА представил десятку лучших голов Лиги Европы сезона-2019/20. На восьмом месте в рейтинге расположился Мануэл Фернандеш из «Краснодара» и его гол в ворота «Трабзонспора». Кубанцы провели красивую комбинацию, и португалец поразил ворота, пробив в касание пяткой.

Возглавил список гол Клаудиу Кешеру из «Лудогорца» в ворота ЦСКА в первом туре группового турнира (5:1). Болгарский клуб провел быструю контратаку, и румынский форвард в одно касание направил мяч в дальний угол.

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