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Витинья признан лучшим игроком матча Португалия — Чехия

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Португалии Витинья стал лучшим игроком матча против Чехии (2:1) в первом туре группового турнира Евро-2024, сообщается на официальном сайте УЕФА.

24-летний хавбек вышел в стартовом составе команды и был заменен на 90-й минуте.

Команда Роберто Мартинеса набрала три очка и занимает второе место в группе F. Чехия расположилась на третьей строчке квартета с нулем баллов.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.

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Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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