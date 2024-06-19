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Ширер: «Португалии пришлось немало потрудиться в матче с Чехией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лучший бомбардир Евро-1996 Алан Ширер прокомментировал победу Португалии над Чехией (2:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

«Португалию всю дорогу сдерживали, но, если что-то не ладится, там есть высококлассные игроки, готовые выйти на поле со скамейки запасных и все изменить. И все же им пришлось немало для этого потрудиться. Чехия сделала эту задачу тяжелой», — цитирует пресс-служба УЕФА Ширера.

Во втором матче на Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия — с Грузией. Обе встречи пройдут в субботу, 22 июня.

Криштиану Роналду в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду и Пепе вошли в историю, а волевую победу Португалии принес юный талант
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036172--portugal-vs-czechia/
Алан Ширер
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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