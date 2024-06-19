Ширер: «Португалии пришлось немало потрудиться в матче с Чехией»

Лучший бомбардир Евро-1996 Алан Ширер прокомментировал победу Португалии над Чехией (2:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

«Португалию всю дорогу сдерживали, но, если что-то не ладится, там есть высококлассные игроки, готовые выйти на поле со скамейки запасных и все изменить. И все же им пришлось немало для этого потрудиться. Чехия сделала эту задачу тяжелой», — цитирует пресс-служба УЕФА Ширера.

Во втором матче на Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия — с Грузией. Обе встречи пройдут в субботу, 22 июня.