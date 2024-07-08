Сычев сравнил зрелищность Евро-2024 и чемпионата России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил зрелищность Евро-2024 в сравнении с РПЛ.

— Что для вас более зрелищно: Евро-2024 или РПЛ, Кубок России?

— Чемпионаты мира и Европы всегда стоят особняком. Тут даже нельзя сравнивать. Но наш чемпионат в этом году был просто огненный в плане интриги!

В первом полуфинале Евро-2024 встретятся Испания и Франция (9 июля), во втором — Нидерланды и Англия (10 июля). Финал турнира состоится 14 июля в Берлине.