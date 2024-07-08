Сычев заявил, что на Евро-2024 много проходных матчей

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» назвал главный минус чемпионата Европы.

— Как вам Евро-2024? Точнее, качество футбола и зрелищность сборных Англии и Франции.

— Понятно, что все ждут голы, опасные моменты, обводки, красивые розыгрыши. Но современный футбол сводится к результату. Очень большое давление на сборные, которые ставят перед собой высокие задачи. Это накладывает свой отпечаток. Да, голов не так много — опять же из-за давления. Все стараются подходить аккуратно, досконально разбирают каждого игрока.

К зрелищности есть вопросы. Но в плей-офф мы видим хорошие матчи по накалу. В этом тоже можно найти красоту футбола.

Минус для меня — много проходных матчей. На уровне Евро, мне кажется, их не должно быть. Все-таки это форум, которого ты ждешь четыре года, и каждая игра должна проходить от ножа. С другой стороны, в турнире теперь участвует больше стран. Соответственно, популяризация футбола в Европе растет, — сказал «СЭ» Сычев.

В первом полуфинале Евро-2024 встретятся Испания и Франция (9 июля), во втором — Нидерланды и Англия (10 июля). Финал турнира состоится 14 июля в Берлине.