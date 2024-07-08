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Дзагоев — о Евро: «Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно»

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Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев назвал Евро-2024 скучным.

«Честно говоря, не особо интересен чемпионат Европы. Какие-то матчи я посмотрел — вообще скучно. Нет зрелищности. Четвертьфинал Нидерландов и Турции — ни о чем. Я думаю, что выиграет турнир победитель пары Испания — Франция. Видел англичан, сначала выглядели хорошо, а потом в следующих матчах пошла не чемпионская игра», — сказал Дзагоев ТАСС.

В первом полуфинале Евро-2024 встретятся Испания и Франция (9 июля), во втором — Нидерланды и Англия (10 июля). Финал турнира состоится 14 июля в Берлине.

Источник: ТАСС
Алан Дзагоев
Футбол
Евро-2024
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