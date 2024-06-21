Польша вылетит с Евро, если Нидерланды не обыграют Францию

Польша проиграла Австрии (1:3) во втором туре группы D на Евро-2024. Уже сегодня поляки могут стать первой командой, которая лишится шансов попасть в плей-офф. Это произойдет, если Франция обыграет Нидерланды или сборные сыграют вничью.

При этом даже при победе голландцев в последнем туре Польшу устроит лишь успех в матче с французами. Причем, вероятно, только с разницей в два мяча и более. Напомним, что очные встречи — ключевой критерий при равенстве очков.