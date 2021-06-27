Хендерсон рассказал о настрое сборной Англии на матч с Германией
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала со сборной Германии.
«Мы рады, что прошли этап без пропущенных голов. Нужно продолжать в том же духе, стараться безупречно играть в обороне. Хотелось бы больше забивать. В атаке собраны футболисты мирового класса. Я усердно тренируюсь и стараюсь сохранить боевую готовность», — цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА.
Матч Англия — Германия состоится 29 июня на «Уэмбли». Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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