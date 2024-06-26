Чехия — Турция: Барака удалили на 20-й минуте

Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак получил две желтые карточки в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Турции.

На 11-й минуте судья вынес предупреждение футболисту за задержку соперника — Барак потянул за футболку турецкого защитника Ферди Кадиоглу. На 20-й минуте он получил вторую желтую карточку за грубую игру и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

Игра проходит на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Чехия.