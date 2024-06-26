Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:31

Кальцона: «Словакия хотела выиграть группу, но румыны — сильная команда»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона прокомментировал выход команды в плей-офф Евро-2024. В 3-м туре словаки сыграли вничью с Румынией (1:1) и заняли третье место в группе Е.

«Я рад нашему успеху и доволен выступлением. Любой соперник, с которым мы сейчас встретимся, будет сложным. Мы вышли в 1/8 финала и хотим попасть в четвертьфинал для наших болельщиков. Словакия хотела выиграть группу, занять первое место. Румыны — сильная команда, и мне нравится, как они играют», — приводит слова тренера УЕФА.

В группе Е все сборные набрали по 4 очка. С первого место в плей-офф вышла Румыния, со второго — Бельгия, а с третьего — Словакия. Украина расположилась на четвертой строчке и покинула турнир.

Раду Дрэгушин и&nbsp;Давид Стрелец. Всем спасибо — все довольны. Словакия и Румыния сыграли вничью и оставили Украину на последнем месте

Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Франческо Кальцона
0
Читайте также
Гендиректор «Спартака» Малышев назвал провокационным вопрос о задачах на сезон
Англия может сыграть с Нидерландами в 1/8 финала Евро-2024
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Госканалы не должны это показывать!». Фетисов, Валуев и Вяльбе требуют запретить Евро-2024 в России, Татьяна Тарасова заступается. Что происходит?
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Грузия забила второй гол Португалии, Чехия пропустила от Турции. Онлайн-трансляция матчей Евро-2024
Чехия — Турция: турки вышли вперед на 51-й минуте
Португалия пропустила от Грузии самый быстрый в истории сборной на Евро
У английских фанатов новые проблемы с пивом. УЕФА опять накладывает ограничения
Чехия — Турция: команды не открыли счет в первом тайме
Грузия обыгрывает Португалию после первого тайма матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чехия — Турция: Барака удалили на 20-й минуте

Главный тренер сборной Бельгии Тедеско — о матче с Украиной: «Сегодня мы знали, что не проиграем»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости