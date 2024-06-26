Кальцона: «Словакия хотела выиграть группу, но румыны — сильная команда»

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона прокомментировал выход команды в плей-офф Евро-2024. В 3-м туре словаки сыграли вничью с Румынией (1:1) и заняли третье место в группе Е.

«Я рад нашему успеху и доволен выступлением. Любой соперник, с которым мы сейчас встретимся, будет сложным. Мы вышли в 1/8 финала и хотим попасть в четвертьфинал для наших болельщиков. Словакия хотела выиграть группу, занять первое место. Румыны — сильная команда, и мне нравится, как они играют», — приводит слова тренера УЕФА.

В группе Е все сборные набрали по 4 очка. С первого место в плей-офф вышла Румыния, со второго — Бельгия, а с третьего — Словакия. Украина расположилась на четвертой строчке и покинула турнир.