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Погребняк: «Турки точно не подарок, они смогут создать проблемы австрийцам»

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Бывший футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча между сборными Австрии и Турции в 1/8 финала Евро-2024.

«Турция однозначно сможет создать проблемы австрийцам. Эта команда точно не подарок, с ярко выраженным лидером в центре поля. Австрия — сплоченная тренерская сборная, и она вызывает симпатию у всех болельщиков на этом турнире. Поэтому матч будет интересным, не берусь здесь что-то предсказывать. Если Австрия пройдет дальше, то для них это будет максимум. Они ограничатся четвертьфиналом», — сказал Погребняк «СЭ».

Во вторник, 2 июля, сборные Турции и Австрии по футболу сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет в Лейпциге и начнется в 22.00 мск.

Александр Абустин

Павел Погребняк
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
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