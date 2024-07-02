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Сегодня, 15:55

Мостовой назвал фаворита матча Австрия — Турция

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Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

«Тут 55 на 45 в пользу Австрии. Многие сейчас кричат, что это одна из лучших команд Евро-2024, но мы видим, что наступила стадия, когда любая сборная может потрепать нервы. Сейчас ничего нельзя исключать, легкой игры не будет», — сказал Мостовой «СЭ».

Австрия сыграет с Турцией в последнем матче 1/8 финала Евро-2024 во вторник, 2 июля. Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Константин Передерий

Александр Мостовой
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
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