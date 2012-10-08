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8 октября 2012, 14:46

На матч молодежных сборных Россия – Чехия уже продано 6 тысяч билетов

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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На сегодняшний день на второй стыковой матч чемпионата Европы-2013 между молодежными сборными России и Чехии, который состоится 16 октября в Екатеринбурге, реализовано более 6 тысяч билетов, сообщает официальный сайт "Урала". Отметим, что на игре ожидается аншлаг. Кроме того, стали известны некоторые подробности программы предстоящего мероприятия. Около входа на стадион "Центральный" будут установлены пункты по раздаче горячего чая с бубликами.

Источник: fc-ural.ru
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