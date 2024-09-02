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Салах и правда решил уйти из «Ливерпуля»? Для клуба это станет невосполнимой потерей

Салах допустил уход из «Ливерпуля» летом 2025 года
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
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Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах
Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль».
Фото Reuters
Пытаемся понять, что хотел сказать звездный египтянин.

Мохамед Салах — наверное, один из самых недооцененных футболистов АПЛ последних лет. Для всеобщего признания ему не хватает пары-тройки крупных трофеев, но по игре и по значению для «Ливерпуля» египтянин — абсолютная легенда. При этом он до сих пор является одним из лучших футболистов в мире.

Сезон-2024/25 Мо начал ударно — уже записал на свой счет по три гола и результативных паса. Причем лучшей выдалась игра не с аутсайдером вроде «Ипсвича», а с принципиальным соперником — «Манчестер Юнайтед». Футболист уничтожил оборону соперника, оформив 1+2 по «гол плюс пас». Уровень!

После матча Салах забежал на несколько минут в студию Sky Sports, где вдруг выдал, что этот сезон — последний для него в клубе. Новость сразу же разошлась по всем футбольным пабликам — фанаты «Ливерпуля» остались в шоке, а болельщики других клубов приготовились выдыхать. Он что, правда уже собирает чемоданы?

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
01 сент, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:3
Ливерпуль

Салах — один из лучших футболистов «Ливерпуля» в истории

У каждого большого клуба найдется пара-тройка десятков футболистов, которых считают легендами и ассоциируют с ними самые успешные годы. Салах уже стал одним из таких игроков, ведь по большому счету именно его трансфер поднял «Ливерпуль» в разряд «топ».

«Сбитый летчик», — говорили про Салаха после перехода. «Игрок одного сезона», — уверяли скептики через год. А потом им пришлось признать очевидное. Успех Мохамеда не был случайностью — футболист уже заработал себе статус иконы клуба и при этом продолжает выступать на самом высоком уровне.

Доказать величие футболиста совсем просто — например, Салах уже вошел в топ-3 лучших бомбардиров «Ливерпуля» за всю историю. Египтянин наколотил 214 мячей. Круче только такие «старички», как Роджер Хант (262) и Иан Раш (339). На то, чтобы их превзойти, Салаху просто не хватит времени, но если бы у него в запасе было еще лет пять, то он бы, без сомнения, поборолся за первую строчку.

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В эпоху премьер-лиги Салах вообще первый по голам за «Ливерпуль». В английском чемпионате он забил 158 мячей и с отрывом является лучшим — Робби Фаулер уже отстал на 30 голов. Еще два игрока, которые забили больше сотни, — Стивен Джеррард и Майкл Оуэн. Больше никому из «Ливерпуля» не удавалось пробить цифру хотя бы в 100 мячей, не говоря уже о 150.

Салах, конечно, хорош не только в сравнении с другими игроками «Ливерпуля» — он один из лучших футболистов в истории премьер-лиги. Например, прошлой весной стал единственным (!) игроком, который набрал минимум 10+10 очков по системе «гол плюс пас» в трех сезонах подряд.

В таблице лучших бомбардиров АПЛ египтянин уже вошел в первую десятку — на его счету 160 мячей (еще два он забил за «Челси»). Из играющих в чемпионате футболистов к нему близко подобрались только Джейми Варди (137 голов), Рахим Стерлинг (123) и Сон Хын Мин (122). В этом сезоне Салах обязательно станет как минимум восьмым — выше него совсем рядом Джермейн Дефо (162) и Робби Фаулер (163).

А еще Мохамед трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата (хоть и дважды делил эту награду с другими игроками). В общем, отрицать его подвиги — значит полностью не разбираться в футболе. Это главный футболист эпохи Клоппа и одна из причин успеха «Ливерпуля».

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах
Фото Reuters

Этот сезон — последний?

Слова Салаха про «последний сезон» стали вирусными, их запостил в соцсети даже официальный вещатель чемпионата Sky Sports. Но полная цитата вносит больше контекста:

«Я провел хорошее лето, — говорит Салах. - У меня было много времени, чтобы побыть наедине с собой и постараться мыслить позитивно, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу им насладиться, а не думать об этом, но я чувствую себя свободным на поле. Посмотрим, что будет в следующем году».

После этих слов Мо также добавил, что руководство клуба пока не начинало с ним переговоры о новом соглашении, поэтому сейчас он старается получать удовольствие и не думать о том, что будет дальше.

Скорее всего, слова про «последний год» касаются именно действующего контракта Салаха. Не секрет, что у футболиста действительно остался всего один сезон — срок соглашения истекает летом 2025-го. Нужно держать в голове то, что Салах все-таки не, как говорят англичане, native speaker, то есть не носитель языка, он тот, кому английский нужно было учить. Мо провел в Англии уже много лет, но все равно имеет выраженный акцент и временами может выражаться не так, как это бы сделал англичанин, — похоже, отсюда слова про «последний год», которые и были подхвачены всеми медиа.

Игрок &laquo;Валенсии&raquo; Кристиан Москера в&nbsp;борьбе с&nbsp;футболистом &laquo;Барселоны&raquo; Рафиньей. «Барселона» и «Ливерпуль» выиграли с новыми тренерами, Оздоев и Чалов отличились за ПАОК, во Франции — жуткая травма

Тем не менее то, что Салаху все еще не предлагали продлить соглашение, — звоночек как для фанатов, так и для самого клуба. Таким образом футболист как бы привлек внимание к этой проблеме и оказал давление на руководство — на самом деле, уже пора приступать к поиску решения, которое устроит всех. И это решение, конечно, - продление контракта.

Потерять Салаха будет для «Ливерпуля» сродни уходу Месси из «Барселоны». Мохамед — главный актив этой команды и совершенно точно лучший футболист в ее составе.

Журналисты, близкие к клубу, уже стали прояснять ситуацию. Например, Мелисса Редди написала, что Салах хотел бы остаться — якобы он сам верит, что у него еще есть в запасе несколько лет на высоком уровне. При этом она отметила, что клуб еще не начинал переговоры с футболистом, и задала вопрос: «Почему «Ливерпуль» так долго ждет?»

В эту тему вписался даже Фабрицио Романо. Главный инсайдер планеты заявил, что «Ливерпуль» просто был сфокусирован на трансферном окне (хотя вообще-то подписали всего двух игроков), а переговоры по новым контрактам начнет в ближайшее время. Он добавил, что нужно дождаться беседы игрока с руководством - и тогда все станет ясно.

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах
Фото Reuters

Так останется или уйдет?

«Ливерпуль», наверное, самый «манибольный» (то есть ставящий на грамотное использование финансов за счет автоматизации) клуб в премьер-лиге. Посоревноваться с ним в этом вопросе может разве что «Брайтон». Команда трепетно относится к своим финансам и не тратит деньги просто ради того, чтобы их потратить: каждое подписание подкреплено тысячей скаутских отчетов и тоннами статистики.

Это относится и к игрокам, которые уже есть в команде. Над ситуацией вокруг Салаха в «Ливерпуле» наверняка крепко призадумались: игроку исполнилось 32 года. Нужно ли такому возрастному (по футбольным меркам) футболисту, который входит в завершающий отрезок своей карьеры, давать новый контракт на несколько лет — очевидно, без существенного понижения зарплаты? Клуб может ответить «нет».

Мохамед Салах спорит с&nbsp;Юргеном Клоппом перед выходом на&nbsp;замену в&nbsp;матче &laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Если я выскажусь, будет пожар». Салах поссорился с Клоппом прямо во время матча

За развязкой активно следят в Саудовской Аравии. Ранее уже были слухи о том, что «Аль-Иттихад» готов раскошелиться на 150-200 миллионов евро, лишь бы заполучить египтянина. Неудивительно: Салах — лицо арабского футбола, и его переход, несомненно, сразу бы поднял престиж саудовского чемпионата и привлек бы новую аудиторию.

Если «Ливерпуль» все же решит расстаться с игроком, то его обязательно будут зазывать на Ближний Восток. Деньги там еще не закончились, футбол не схлопнулся, и пора уже сейчас начинать искать замену главной звезде лиги Криштиану Роналду. Салах моложе и мог бы сделать отличную рекламу к чемпионату мира-2034, который пройдет в Саудовской Аравии.

Тем не менее Мо — явно не тот игрок, который готов уйти на пике. Футболист уже поставил с десяток футбольных рекордов и уверен, что сможет поставить еще несколько. Тогда Саудовская Аравия не лучший вариант. Очевидно, за элитного вингера поборются и другие топ-клубы Европы — и тогда «Ливерпуль» может еще много раз пожалеть о том, что расстался с футболистом бесплатно.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
8
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
10
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 МЮ 3 1 0 2 2-5 3
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
16
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
 - : -
14.09 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
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Нони Мадуэке

Челси

 3
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Луис Диас

Ливерпуль

 3
П
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Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 3
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

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Деклан Райс

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