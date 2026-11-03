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Защитник «Манчестер Юнайтед» Доргу вернулся к тренировкам

Защитник «Манчестер Юнайтед» Доргу вернулся к тренировкам

Павел Лопатко

Защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу возобновил тренировки в общей группе после 5 недель восстановления от травмы, полученной в матче за сборную Дании в сентябре.

22-летний футболист работал на базе в Каррингтоне в понедельник, 2 ноября, однако главный тренер Майкл Кэррик заявил, что в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Ромы» во вторник, 3 ноября, Доргу не примет участия.

«Это был его первый день с группой. Здорово, что он вернулся. Он очень усердно работал, чтобы вернуться в состав. Но завтра он не будет задействован. Посмотрим, как он будет прогрессировать в течение недели», — сказал Кэррик.

Доргу не играл с 20 сентября, пропустив 6 матчей «Юнайтед», в которых команда не одержала ни одной победы. Его возвращение особенно важно на фоне отсутствия Люка Шоу, из-за чего Кэррику приходилось использовать на левом фланге обороны Диогу Далота.

Помимо Доргу, к тренировкам вернулся 24-летний ивуариский нападающий Амад Диалло.

В сезоне-2025/26 Доргу в 28 матчах забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Патрик Доргу
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6
 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
9
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
11
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
12
 Ньюкасл 9 3 2 4 12-15 11
13
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
14
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 10 3 0 7 10-19 9
17
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
18
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
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38 тур
6.11 23:00 Эвертон – Ковентри 3 : 1
7.11 15:30 Лидс – Тоттенхэм - : -
7.11 18:00 Арсенал – Халл Сити - : -
7.11 18:00 Фулхэм – Ньюкасл - : -
7.11 20:30 Нот. Форест – Ман. Сити - : -
8.11 17:00 Брайтон – Брентфорд - : -
8.11 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль - : -
8.11 17:00 Ипсвич – Борнмут - : -
8.11 17:00 Сандерленд – Челси - : -
8.11 19:30 МЮ – Астон Вилла - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 6
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
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