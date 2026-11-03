Защитник «Манчестер Юнайтед» Доргу вернулся к тренировкам

Защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу возобновил тренировки в общей группе после 5 недель восстановления от травмы, полученной в матче за сборную Дании в сентябре.

22-летний футболист работал на базе в Каррингтоне в понедельник, 2 ноября, однако главный тренер Майкл Кэррик заявил, что в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Ромы» во вторник, 3 ноября, Доргу не примет участия.

«Это был его первый день с группой. Здорово, что он вернулся. Он очень усердно работал, чтобы вернуться в состав. Но завтра он не будет задействован. Посмотрим, как он будет прогрессировать в течение недели», — сказал Кэррик.

Доргу не играл с 20 сентября, пропустив 6 матчей «Юнайтед», в которых команда не одержала ни одной победы. Его возвращение особенно важно на фоне отсутствия Люка Шоу, из-за чего Кэррику приходилось использовать на левом фланге обороны Диогу Далота.

Помимо Доргу, к тренировкам вернулся 24-летний ивуариский нападающий Амад Диалло.

В сезоне-2025/26 Доргу в 28 матчах забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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