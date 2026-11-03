Защитник «Манчестер Юнайтед» Доргу вернулся к тренировкам
Защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу возобновил тренировки в общей группе после 5 недель восстановления от травмы, полученной в матче за сборную Дании в сентябре.
22-летний футболист работал на базе в Каррингтоне в понедельник, 2 ноября, однако главный тренер Майкл Кэррик заявил, что в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Ромы» во вторник, 3 ноября, Доргу не примет участия.
«Это был его первый день с группой. Здорово, что он вернулся. Он очень усердно работал, чтобы вернуться в состав. Но завтра он не будет задействован. Посмотрим, как он будет прогрессировать в течение недели», — сказал Кэррик.
Доргу не играл с 20 сентября, пропустив 6 матчей «Юнайтед», в которых команда не одержала ни одной победы. Его возвращение особенно важно на фоне отсутствия Люка Шоу, из-за чего Кэррику приходилось использовать на левом фланге обороны Диогу Далота.
Помимо Доргу, к тренировкам вернулся 24-летний ивуариский нападающий Амад Диалло.
В сезоне-2025/26 Доргу в 28 матчах забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|14-5
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|20-10
|21
|
3
|Брайтон
|9
|6
|1
|2
|24-7
|19
|
4
|Челси
|9
|5
|1
|3
|19-15
|16
|
5
|Эвертон
|10
|4
|4
|2
|12-10
|16
|
6
|Ливерпуль
|9
|4
|3
|2
|11-9
|15
|
7
|Брентфорд
|9
|3
|5
|1
|16-9
|14
|
8
|Астон Вилла
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|
9
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
10
|Тоттенхэм
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|
11
|Лидс
|9
|2
|5
|2
|9-8
|11
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
13
|Ипсвич
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
14
|Халл Сити
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
15
|Фулхэм
|9
|2
|3
|4
|9-11
|9
|
16
|Ковентри
|10
|3
|0
|7
|10-19
|9
|
17
|МЮ
|9
|1
|4
|4
|10-15
|7
|
18
|Кристал Пэлас
|9
|2
|1
|6
|9-21
|7
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|
20
|Сандерленд
|9
|1
|2
|6
|7-17
|5
|6.11
|23:00
|Эвертон – Ковентри
|3 : 1
|7.11
|15:30
|Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|7.11
|18:00
|Арсенал – Халл Сити
|- : -
|7.11
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|7.11
|20:30
|Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|8.11
|17:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|8.11
|17:00
|Кристал Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|8.11
|17:00
|Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.11
|17:00
|Сандерленд – Челси
|- : -
|8.11
|19:30
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Тьерно Барри
Эвертон
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|6
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|7
|1
|1