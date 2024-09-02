Первые голы Мбаппе в ла лиге, Салах уничтожил оборону «МЮ», Мюллер установил вечный рекорд «Баварии»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Челси» спотыкается

Стабильность результатов — это не про нынешний «Челси». Даже если в гостях у тебя соперник, который был обыгран тринадцать раз подряд и в первых двух турах лишь раз поразил чужие ворота. Да и то при помощи автогола. Вроде бы есть Палмер, у которого уже четыре голевых передачи, и это один из лучших показателей в истории АПЛ по итогам трех туров. Есть более-менее стабильно забивающий Джексон. А на выходе — всего лишь ничья. Ее «Кристал Пэлас» принес Эзе, с подбора красиво поразивший дальний угол. С начала года это уже пятый голевой удар вингера с дальней дистанции. По данному показателю с ним вровень идет только лучший игрок прошлого сезона Фоден.

В споре героев второго плана за возможность сесть на колесо группе лидеров победил «Ньюкасл», за который в АПЛ наконец-то сыграл отбывший дисквалификацию Тонали. Итальянец появился на замену после обмена голами, первый из которых забил сыгравший на опережение Барнс. Ответ «шпор» получился немного курьезным, а Поупу было очень обидно. Он справился со сложнейшим ударом Мэддисона, однако успевший к отскоку Джонсон направил мяч вдоль ворот, а в сетку он проследовал от защитника «сорок» Берна. И все же хозяева вырвали победы в быстрой атаке с пасом Мерфи на открывшегося перед пустыми воротами Исака. «Ньюкасл» сравнялся с «Арсеналом» и «Брайтоном», а у команды Ангелоса Постекоглу проблемы с гостевыми матчами. Из шести последних проиграны четыре.

«Арсенал» страдал после ухода Арсена Венгера вплоть до назначения Микеля Артеты. В «МЮ» до сих пор с тоской вспоминают эпоху Алекса Фергюсона, и только «Ливерпуль» показывает, что такое система. Ну как найти достойную замену Юргену Клоппу? Оказывается, это возможно. И, как шутят, Арне Слот уже вошел в историю красных — как единственный за 88 лет тренер, выигравший первый гостевой матч у «красных дьяволов». Они были просто изгнаны с «Олд Траффорд», а в роли главного экзорциста выступил Салах.

Мягкий навес на Диаса — получите первый гол. Тонкий пас колумбийцу в центр штрафной — и вот уже «Юнайтед» в нокдауне. А удар самого египтянина в ближний угол — это был нокаут. И рекорд АПЛ, потому что никто прежде не заставлял «МЮ» страдать так часто (12 голов и 6 передач). Само собой, никто кроме Мо в гостях у манкунианцев не зарабатывал не менее трех результативных баллов в двух матчах. А в таблице все привычно. «Ливерпуль» без потерь идет вровень с «Манчестер Сити», тогда как «МЮ» с Эриком тен Хагом на скамейке второй раз имеет всего одну победу после трех туров. Это тоже рекорд, но со знаком «минус».

Испания: выше Папена

«Реал» тяжело вкатывается в сезон. Даже 3:0 против «Вальядолида» получились обманчивыми. В середине недели пришлось отыгрываться в гостях у «Лас-Пальмаса» (1:1), а «Бетис» — это кошмар по определению. В семи последних матчах в Мадриде андалусийцы пропустили лишь в одном. И это они семь лет назад поставили точку в исторической серии сливочных из 73 матчей с забитыми мячами. Поэтому после каждого холостого удара повышались шансы на то, что Мбаппе войдет в историю как первая звезда эпохи Флорентино Переса, которой не удалось забить в первых четырех матчах в ла лиге.

Однако данного сомнительного достижения Килиан избежал благодаря красивейшему пасу Вальверде пяткой. Второй же гол француза в испанской столице — добрая история. Заработавший пенальти Винисиус Жуниор отдал мяч партнеру и завел перед ударом трибуны. Почти как на Кубке Америки, где бразилец поддержал своего старого друга Лукаса Пакета. О чем Вини точно не знал, так это о том, что число голов Мбаппе в этот момент не просто выросло до 334, а еще и позволило ему в списке лучших французских снайперов обойти Жана-Пьера Папена.

Италия: как в лучшие времена?

«Ювентус» — откровение стартовых туров серии А, а эффект Тиаго Мотты получается мгновенным. Только у «Старой синьоры» получился старт без потерь очков. Вместе с тем нельзя не признать, что «Комо» с «Вероной» — не те соперники, по которым можно делать серьезные выводы. Против «Ромы» было на порядок сложнее. Тем более, «волкам» с их единственной ничьей требовался заряд уверенности. В итоге за первый тайм у «бьянконери» был единственный шанс забить, однако Свилар в броске парировал неприятный удар Влаховича.

Новых эмоций должны были добавить два дебютанта — появившиеся на поле сразу после перерыва Копмайнерс и Франсишку Консейсау, который сыграл в серии А спустя 7539 дней после заключительного матча на Апеннинах своего отца Сержиу Консейсау. Уже в концовке состоялась туринская премьера Нико Гонсалеса, но и это не помогло выиграть. Осечка? Это как посмотреть. Можно ведь констатировать, что прошлый раз туринцы стартовали с трех матчей на ноль десять лет назад — во времена их тотального доминирования в серии А.

Венсан Компани. Фото Global Look Press

Германия: домашняя премьера Компани

Мюнхенская премьера Венсана Компани завершилась не самой простой победой. «Бавария» давила, но не могла забить до вмешательства в игру ВАР. Оказалось, после атаки Кейна со «второго этажа» мяч попал в руку Гинтера, и получивший право на пенальти Харри закрыл гештальт — «Фрайбург» был единственным соперником, которому англичанин еще не забивал в бундеслиге. От Кейна пострадали уже 17 немецких команд. Но это все-таки будничное событие, а Мюнхен ждал выхода на поле Мюллера, который побил рекорд легендарного голкипера Зеппа Майера и провел 710-й официальный матч за «Баварию». Это историческое событие к восторгу трибун не обошлось без гола Томаса. И какого гола! Поймав мяч в воздухе после паса Гнабри, ветеран одним движением убрал с дороги защитника и не оставил шансов вратарю. Если бы не второе взятие ворот, все могло закончиться сенсацией. В компенсированное время «Фрайбург» получил право на пенальти, однако Хелер запустил мяч на трибуну.

Франция: идеальный «ПСЖ»

«Лилль» выглядел командой, которая может поставить шлагбаум на пути «ПСЖ». И такой сценарий был реален, однако великолепный Доннарумма благодаря реакции и штанге остановил удар Диаките, а потом не дал забить самому яркому игроку «догов» Жегрове. В свою очередь в атаке парижан все решал класс. Сначала — Дембеле, который эффектным финтом спровоцировал защитника на фол в штрафной. Потом — Баркола, забившего в первых трех турах четыре мяча. За всю историю парижского клуба более высокую результативность на данном отрезка демонстрировал только Неймар (5 голов).

Впрочем, и два мяча не гарантировали чемпиону легкой жизни. Доннарумма продолжил выручать, капитулировав только после классного дальнего удара попавшего в нижний угол Жегровы. В итоге команда Луиса Энрике отделалась легким испугом, так как гол Тиагу Сантуша отменили из-за офсайда. То же самое случилось и с Дэвидом, но канадец в любом случае ничего бы не изменил. В компенсированное время хозяев добили джокеры — выполнивший идеальный навес Дуэ и пробивший головой Коло Муани. «ПСЖ» — единственная команда с тремя победами в трех турах.

Статистика дня

1-й раз «Фиорентина» начала сезон с пяти ничьих.

3-м — после Жозе Моуринью (2004) и Свена-Йорана Эриксена (2007) — тренером, начавшим карьеру в АПЛ с трех матчей на ноль, стал Арне Слот.

16 сезонов забивает в бундеслиге баварец Мюллер. Он повторил достижения Хольгера Фаза, Маттса Хуммельса, Бернда Никеля, Олафа Тона и Михаэля Цорка.

33 матча с голами и результативными передачами провел Салах. Форвард «Ливерпуля» превзошел Тьерри Анри и уступает по данному показателю только Уэйну Руни (36).

54 матча забивает в голландском чемпионате ПСВ, повторив клубный рекорд.