«Арсенал» заходит в первый сезон после долгожданного чемпионства. Каким он будет?

Проблемы, трансферы, готовность игроков.

Сегодня чемпион Англии «Арсенал» сыграет с обладателем Кубка «Манчестер Сити» за Суперкубок страны. В последние годы лондонцы несколько раз боролись за этот трофей, но впервые за долгое время они подходят к игре в ранге лучшей команды Англии.

С момента победы в АПЛ команда Микеля Артеты немного преобразилась и все еще продолжает меняться. Давайте разберемся, в каком состоянии она подходит к сезону-2026/27.

Кто усилил команду?

Попытка приобрести Винисиуса Жуниора оказалась неудачной, поэтому самой громкой сделкой «Арсенала» в это трансферное окно остается переход Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла» за 87,5 миллиона евро.

Бразилец призван усилить и без того мощный кулак в центре поля: он комфортно чувствует себя в АПЛ и способен решать вопросы здесь и сейчас. Качества Бруно позволят прокачать игру команды в финальной трети поля, а также распределить нагрузку в полузащите.

На место Леандро Троссара, который уехал в Турцию, пришел Христос Цолис — хороший игрок в обойму, у которого есть потенциал раскачаться до топового уровня. В прошлом сезоне грек забил 22 мяча и отдал 29 результативных передач в 52 матчах за «Брюгге». «Арсенал» заплатил за 24-летнего левого вингера 40 миллионов евро. В Лондоне рассчитывали расцветить левый фланг атаки еще одним трансфером, только уже с приставкой «топ», но пока ситуация складывается таким образом, что Цолис может начать сезон в качестве основного игрока.

Случилось и подписание во вратарскую линию — Иллан Мелье перебрался из «Лидса» на правах свободного агента. Естественно, статусу Давида Райи ничто не угрожает. Мелье — это голкипер под потенциальный уход Кепы Аррисабалаги.

Также «Арсенал» выкупил Пьеро Инкапье у «Байера» за 49 миллионов евро. Эквадорский защитник показал качественный уровень в прошедшем сезоне: с ним у Артеты есть вариативность слева в обороне под разный тип игры — атакующий Калафьори, а также оборонительный Инкапье.

Футболисты «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли и Пьеро Инкапье. Фото Getty Images

Проблемы с финансовым фейр-плей

Согласно сообщениям The Telegraph, «Арсеналу» нужно не только покупать игроков, но и совершать продажи из-за требований финансового контроля Премьер-лиги и УЕФА. Правда, с этим есть проблемы. Клуб никак не может избавиться от Габриэла Жезуса, который имеет одну из самых больших зарплат в команде, при этом остается лишь четвертым выбором на позицию форварда. Цена на Итана Нванери после неудачной аренды в «Марсель» упала, а продавать за копейки одного из талантов академии «Арсенал» не хочет.

Габриэл Мартинелли вроде бы интересен «Галатасараю», но турецкий клуб предлагает лишь 45 миллионов евро за бразильского вингера — да и сам он не горит желанием менять АПЛ на Суперлигу. Фабиу Виейра и Рис Нелсон были первыми кандидатами на продажу, но даже их «Арсенал» пока не может продать из-за отсутствия нормальных предложений.

В итоге за несколько дней до старта Премьер-лиги «Арсенал» заработал около 46 миллионов евро — продали Троссара, Кивиора, Нергора и Хейна. Так, по информации The Telegraph, проблемы с продажами довели до того, что клуб решил проверить рыночную стоимость Льюиса-Скелли, предлагая его через посредников «Челси» и «Манчестер Юнайтед». А ведь всего лишь год назад перспективный полузащитник подписал долгосрочный контракт с клубом и в мае сыграл в финале Лиги чемпионов.

Защитник «Арсенала» Юрьен Тимбер пропустит старт сезона-2026/27 из-за травмы. Фото Getty Images

Травмы

Еще одна проблема «Арсенала» — это травмы в оборонительной линии. Салиба выбыл на долгий срок из-за проблем со спиной, а Тимбер продолжает восстанавливаться от повреждения паха. Микель Артета заявил, что француз пропустит половину сезона, а голландец — его старт.

Получается, что в команде просто не осталось замен для позиций правого центрального защитника и правого крайнего защитника. Образуется дыра в ключевой линии поля. Да, в центре может сыграть неопытный Москера, а на фланге — Уайт, который сам часто получает травмы, но ближайший резерв — это игроки академии.

Поэтому «Арсенал» активно ищет футболиста, который может закрыть обе позиции. Варианты всплывают разные — от Жюля Кунде до Марка Пубиля. Хотя все-таки приоритет в Лондоне отдают либо Эзри Консе, либо Джареллу Куансе. Правда, и «Астон Вилла», и «Байер» требуют за защитников порядка 50 миллионов евро, а чемпион АПЛ не хочет платить такие деньги за игрока, который через полгода сядет на скамейку.

Защитник «Арсенала» Кристиан Москера против вингера «Комо» Хесуса Родригеса. Фото Getty Images

Межсезонье

Из-за ЧМ-2026 у многих топ-клубов случилась скомканная предсезонка, «Арсенал» не исключение. Футболисты возвращались в разное время, поэтому что-то близкое к стартовому составу Артета задействовал лишь в последние полчаса финального товарищеского матча с «Комо». В остальном очень много играли футболисты резерва и молодежной команды. Отсюда такие скромные результаты.



Из четырех матчей «Арсенал» выиграл лишь один — самый первый против «Жироны» (4:1). Дальше случились поражения от «Бетиса» (1:3) и дортмундской «Боруссии» (2:3). Ну а последняя товарищеская игра с «Комо» в основное время закончилась ничьей (1:1).

Какие-то итоги после такой предсезонки тяжело подвести. Мы просто увидели, как футболисты проходят разный путь подготовки к новому сезону. Кто-то уже готов играть весь матч, а кому-то еще только предстоит набрать форму.

Встреча с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии станет репетицией перед стартом АПЛ, и здесь уже мы наконец-то увидим с первых минут состав, близкий к основному.