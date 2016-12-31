14:20 31 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Травма Ибрагимовича стала бы катастрофой"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что очень опасается травмы Златана Ибрагимовича. При этом он подчеркнул, что не планирует зимой усиливать атаку.

– Очевидно, что травма Ибрагимовича была бы катастрофой, – цитирует AFP Моуринью. – Посмотрите на его статистику. В Испании Криштиану Роналду и Месси тоже много забивают, но с пенальти. А у Ибрагимовича лишь один гол с пенальти.

В январе нападающих не будем подписывать. У нас есть Златан, Руни, Рэшфорд и Марсьяль. В команде всего 24 футболиста. Я знаю, на кого и когда рассчитывать. А кто сможет сделать нашу атаку еще сильнее? Вряд ли зимой найдется такой игрок.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Sправедливый

А вообще то, ... всех с НОВЫМ ГОДОМ!

06:32

Sправедливый

Ё-маё, на целый один гол Месси забил больше Ибрагимовича с пенальти! ))) И уже куда то Маура понесло. Ну давайте займёмся математикой. За 13 игр в Чемпионате Месси забил 10 с игры (плюс два с пенальти). Златан за 18 игр забил 11 с игры (плюс один с пенальти). И что, Ибрагимович больше забивает с игры?! Без учёта пенальти: 0,61 за матч у Ибры против 0,77 у Месси. Да и у Роналду (7 голов с игры в 11 матчах) процент чуть выше (0,64), чем у Златана... А вообще, я не понимаю зачем такие сравнения, люди в разных Чемпионатах играют. Пусть все радуют своих поклонников голами! А статистики потом разберутся, кто что наколотил.

06:31

Player124

Казалось бы забивает много, но считаю, что без него игра команды стала бы намного живее, быстрее и разнообразнее.

16:04 31 декабря 2016

MarioLemieux#66

,...а то федя его резко подменит.

15:11 31 декабря 2016

Ботаникум

Пусть Златана минуют травмы!

14:59 31 декабря 2016

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