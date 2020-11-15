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«Ювентус» ведет переговоры о переходе Нету из «Вулверхэмптона»

21:44
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

«Юве» ведет с английским клубом переговоры по поводу перехода хавбека.

Посредником при сделке будет агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда «бьянконери» Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Португалии провел за «Вулверхэмптон» 8 матчей в АПЛ и забил гол.

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