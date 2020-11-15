«Ювентус» ведет переговоры о переходе Нету из «Вулверхэмптона»
Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
«Юве» ведет с английским клубом переговоры по поводу перехода хавбека.
Посредником при сделке будет агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда «бьянконери» Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Португалии провел за «Вулверхэмптон» 8 матчей в АПЛ и забил гол.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.