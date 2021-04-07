«Вест Хэм» поставил приоритетной целью сохранить в команде Лингарда

«Вест Хэм» хочет выкупить права у «Манчестер Юнайтед» на полузащитника Джесси Лингарда, который находится в лондонском клубе в аренде. «Молотобойцы» сделали эту задачу своим приоритетом, утверждает Sky Sports.

Футболист в среднем забивает гол или делает голевую передачу каждые 88 минут. Это лучшее соотношение, когда-либо показанное игроками «Вест Хэма» в течение одного сезона.

По данному показателю Лингард опережает легендарного футболиста команды Пауло Ди Канио. В активе хавбека пять голов и два ассиста за 617 минут. В сезоне-1999/2000 Ди Канио в среднем набирал по одному очку по системе «гол+пас» каждые 90 минут.