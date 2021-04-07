Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» может перехватить защитника «Лейпцига» у «Ливерпуля»

08:59
Теги:

«Манчестер Юнайтед» может перехватить защитника «Лейпцига» Ибраима Конате у «Ливерпуля», сообщает Eurosport.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают 21-летнего француза в качестве одного из вариантов усиления обороны в летнее трансферное окно. Сообщается, что сумма сделки может составить около 34 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Конате провел 16 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона фунтов. 29 марта сообщалось, что «Ливерпуль» близок к согласованию трансфера игрока летом 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.co.uk/football/transfers/2020-2021/liverpool-target-ibrahima-konate-on-man-utd-s-radar-as-centre-back-pursuit-looms-transfer-notebook_sto8208629/story.shtml

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...