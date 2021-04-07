«Манчестер Юнайтед» может перехватить защитника «Лейпцига» у «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» может перехватить защитника «Лейпцига» Ибраима Конате у «Ливерпуля», сообщает Eurosport.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают 21-летнего француза в качестве одного из вариантов усиления обороны в летнее трансферное окно. Сообщается, что сумма сделки может составить около 34 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Конате провел 16 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона фунтов. 29 марта сообщалось, что «Ливерпуль» близок к согласованию трансфера игрока летом 2021 года.