Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бельерин может покинуть «Арсенал» летом

00:51
Теги:

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может покинуть клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В услугах футболиста по-прежнему заинтересован «ПСЖ», который не смог договориться с «Арсеналом» по Бельерину год назад. Ожидается, что парижане возобновят переговоры летом, но «канониры» не собираются делать никаких скидок французскому клубу.

26-летний испанец сыграл 30 матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт Бельерина с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...