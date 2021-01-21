В «Вулверхэмптоне» подтвердили возможность покупки Виллиана Жозе

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию о возможной покупке нападающего «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.

«Все действительно так, как пишут в прессе. Правда, еще ничего не подписано и Виллиан еще не наш игрок, поэтому я не хочу ничего комментировать, пока он не перейдет к нам», — цитирует Sky Sports Нуну.

В сезоне-2020/21 Виллиан Жозе провел 21 матч за «Реал Сосьедад», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» может арендовать 29-летнего бразильца до конца сезона с правом выкупа.