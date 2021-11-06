Тухель высказался о возможном переходе защитника «Севильи» Кунде в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о возможном переходе защитника «Севильи» Жюля Кунде в лондонский клуб.
«Возможно, мы вернемся к этому варианту зимой, если будет необходимость, но сейчас у нас есть Тревор Чалоба, который заслуживает места в составе. Впрочем, это не значит, что мы не можем подписать еще одного центрального защитника, просто Тревор сделал серьезный шаг вперед», — приводит Goal слова Тухеля.
В конце сентября Кунде рассказывал, что мог перейти в «Челси» в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-us/news/tuchel-admits-chalobahs-form-could-change-chelseas-kounde/xzbyedty8g9l13wlrhg6urcmn
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