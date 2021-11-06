Бернарду Силва отреагировал на слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва отреагировал на слухи о том, что летом он мог покинуть команду.
«Сейчас я счастлив в клубе. Я люблю и всегда любил «Манчестер Сити». Я чувствую, что меня любят фанаты, персонал клуба, одноклубники. Вопрос об уходе для меня никогда не поднимался», — приводит Sky Sports слова Силвы.
В сезоне-2021/22 Бернарду Силва провел 14 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Летом 2021 года сообщалось, что 27-летнего португальца могли подписать «Милан» и «Барселона».
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11679/12460067/bernardo-silva-man-city-midfielder-ready-to-face-cristiano-ronaldo-for-the-first-time-in-manchester-derby
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