Бернарду Силва отреагировал на слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва отреагировал на слухи о том, что летом он мог покинуть команду.

«Сейчас я счастлив в клубе. Я люблю и всегда любил «Манчестер Сити». Я чувствую, что меня любят фанаты, персонал клуба, одноклубники. Вопрос об уходе для меня никогда не поднимался», — приводит Sky Sports слова Силвы.

В сезоне-2021/22 Бернарду Силва провел 14 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Летом 2021 года сообщалось, что 27-летнего португальца могли подписать «Милан» и «Барселона».