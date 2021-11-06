«Челси» интересуется защитником «Фенербахче» Солои
«Челси» интересуется защитником «Фенербахче» Атиллой Солои, сообщает The Sun.
По информации источника, «синие» готовят предложение по 23-летнему венгру в размере 17 миллионов фунтов. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Лестер» и «Вест Хэм».
В сезоне-2021/22 Солои провел 17 матчей за «Фенербахче» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 9,9 миллиона фунтов.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16636010/chelsea-fenerbahce-attila-szalai-van-dijk/
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