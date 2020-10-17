Тренер «Вулверхэмптона» против пауз на игры сборных
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту считает, что проводить игры сборных в период пандемии неправильно. Английская команда перед матчем с «Лидсом» может лишиться Руя Патрисиу, Нелсона Семеду, Рубена Невеша, Жоау Моутинью и Даниэла Поденсе, которые контактировали в сборной Португалии с Криштиану Роналду, сдавшим положительный тест на коронавирус.
— Возможно, у нас будут результаты только в воскресенье, поэтому это влияет на решения и подготовку к игре, — цитирует A Bola Санту. — Если есть положительный результат, мы должны поменять игрока и все переделать. Поэтому, если вы спросите меня, что нам делать во время пандемии, я отвечу: «Остановиться». Не думаю, что международный календарь был хорошо подготовлен.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.