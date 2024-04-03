Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:48

Сон Хын Мин прокомментировал юбилейный матч за «Тоттенхэм»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, что думает о матче против «Вест Хэма» (1:1), который стал для форварда 400-м в составе лондонского клуба.

«400 матчей в «Тоттенхэме» — это особенная отметка, вызывающая чувство гордости у меня и у моей семьи. Оглядываясь на время, проведенное со всеми вами, я испытываю чувство радости и гордости. Я так благодарен вам за то, что Лондон стал моим вторым домом», — написал Сон в социальных сетях.

В этом сезоне 31-летний Сон Хын Мин провел за клуб 28 матчей, забил 15 мячей и записал на свой счет восемь голевых передач. В «Тоттенхэме» он выступает с 2015 года.

Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
Касаткина заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже
Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп рассказал, когда Алиссон вернется в общий строй «Ливерпуля»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3
 Ман. Сити 29 19 7 3 63-28 64
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
11
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 3 : 1
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 1
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 1 : 0
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 1
2.04 22:15
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 - : -
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 - : -
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
4.04 21:30
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
 - : -
4.04 22:15
Челси – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 26 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости