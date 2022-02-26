Сон Хын Мин и Кейн установили новый рекорд результативности в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил финальный гол в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (4:0).

Он отличился с передачи форварда Харри Кейна. Таким образом, этот дуэт установил новый рекорд английской премьер-лиги.

Кейн и Сон 37 раз ассистировали друг другом в моменте с забитым голом.

Ранее этот рекорд принадлежал игроками «Челси» Дидбе Дрогба и Фрэнку Лэмпарду (36 раз).