СМИ: бывший тренер "Рубина" может заменить Сарри в "Челси"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия может возглавить "Челси".
Руководство синих начало поиск специалиста на смену Маурицио Сарри, принявшего решение вернуться в Италию. В ближайшее время итальянец будет представлен в качестве тренера "Ювентуса".
Среди кандидатов фигурирует бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасии, который вывел "Уотфорд" в финал Кубка Англии, утверждает ESPN. Также в списке возможных кандидатов значится экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Фрэнк Лэмпард, возглавляющий "Дерби".
49-летний Хави Грасия работает в "Уотфорде" с января 2018 года.
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