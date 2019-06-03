СМИ: бывший тренер "Рубина" может заменить Сарри в "Челси"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия может возглавить "Челси".

Руководство синих начало поиск специалиста на смену Маурицио Сарри, принявшего решение вернуться в Италию. В ближайшее время итальянец будет представлен в качестве тренера "Ювентуса".

Среди кандидатов фигурирует бывший главный тренер "Рубина"​ Хави Грасии, который вывел "Уотфорд" в финал Кубка Англии, утверждает ESPN. Также в списке возможных кандидатов значится экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Фрэнк Лэмпард, возглавляющий "Дерби"​.

49-летний Хави Грасия работает в "Уотфорде" с января 2018 года.