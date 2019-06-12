СМИ: Билич возглавит "Вест Бромвич"

Бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич в ближайшее время возглавит "Вест Бромвич", сообщает Sky Sports. Между сторонами прошло несколько встреч. Первоначально существовало большое разногласие по зарплате, но этот вопрос был решен. Считается, что осталось решить ряд юридических вопросов.

50-летний экс-защитник, кроме "Локомотива", тренировал сборную Хорватии, "Хайдук", "Бешикташ", "Вест Хэм" и "Аль-Иттихад". "Вест Бромвич" в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионшипе.

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