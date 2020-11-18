Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба египетской национальной команды.

14 ноября стало известно, что 28-летний форвард заразился инфекцией. Сегодня, 18 ноября, он и полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Нени снова сдали положительные тесты на коронавирус.

Согласно протоколу АПЛ, футболист, сдавший положительный тест на вирус, должен находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Таким образом, Салах и Эль-Нени не смогут принять участия в матчах своих клубов в чемпионате Англии в ближайшем туре, который состоится с 21 по 23 ноября.