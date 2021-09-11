Роналду забил первый гол после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил первый гол после возвращения в команду. Он открыл счет в концовке первого тайма матча премьер-лиги с «Ньюкаслом».
Португалец отличился, удачно сыграв на добивании. Это его 85-й мяч в АПЛ. 36-летний футболист ранее перешел из «Ювентуса». В текущем сезоне он провел один матч за «Юве».
«МЮ» ведет со счетом 1:0 после первого тайма.
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