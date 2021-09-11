Харри Кейн впервые в карьере ни разу не пробил и не коснулся мяча в чужой штрафной в матче АПЛ
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн провел неудачный матч против «Кристал Пэлас» (0:3).
28-летний англичанин впервые в карьере ни разу не пробил по чужим воротам и ни разу не коснулся мяча в матче АПЛ. Отметим, что форвард провел на поле весь матч.
0 — For the very first time in his Premier League career, Tottenham's Harry Kane has had neither a shot nor a touch in the opposition's box in a game where he completed the full 90 minutes. Isolated. pic.twitter.com/KiPNybiOI8— OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021
В сезоне-2021/22 Кейн провел 4 матча, на его счету 2 гола.
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