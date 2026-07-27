В Англии введут экспериментальное правило против симуляции травм вратарями
В английском футболе в сезоне-2026/27 опробуют новую меру, призванную искоренить тактические паузы после оказания помощи голкиперам, сообщает BBC Sport.
Футбольная ассоциация Англии, АПЛ, Английская футбольная лига, Национальная лига и Женская суперлига согласовали эксперимент, получив разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
Суть нововведения: если арбитр вызывает врачей для оказания помощи вратарю, тренер команды должен в течение 10 секунд указать резервному судье полевого игрока, который покинет поле на одну минуту после возобновления игры. Если за 10 секунд выбор не сделан, площадку обязан покинуть капитан.
Первым матчем с новым правилом станет встреча предварительного раунда Кубка лиги между «Транмир Роверс» и «Рочдейлом» в субботу, 1 августа.
По данным источника, австралийская А-лига протестирует похожий вариант, при котором поле всегда будет покидать капитан.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0
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|0-0
|0
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6
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Челси
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|0
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|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -