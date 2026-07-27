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27 июля, 22:25

В Англии введут экспериментальное правило против симуляции травм вратарями

Алина Савинова

В английском футболе в сезоне-2026/27 опробуют новую меру, призванную искоренить тактические паузы после оказания помощи голкиперам, сообщает BBC Sport.

Футбольная ассоциация Англии, АПЛ, Английская футбольная лига, Национальная лига и Женская суперлига согласовали эксперимент, получив разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Суть нововведения: если арбитр вызывает врачей для оказания помощи вратарю, тренер команды должен в течение 10 секунд указать резервному судье полевого игрока, который покинет поле на одну минуту после возобновления игры. Если за 10 секунд выбор не сделан, площадку обязан покинуть капитан.

Первым матчем с новым правилом станет встреча предварительного раунда Кубка лиги между «Транмир Роверс» и «Рочдейлом» в субботу, 1 августа.

По данным источника, австралийская А-лига протестирует похожий вариант, при котором поле всегда будет покидать капитан.

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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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