В Англии введут экспериментальное правило против симуляции травм вратарями

В английском футболе в сезоне-2026/27 опробуют новую меру, призванную искоренить тактические паузы после оказания помощи голкиперам, сообщает BBC Sport.

Футбольная ассоциация Англии, АПЛ, Английская футбольная лига, Национальная лига и Женская суперлига согласовали эксперимент, получив разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Суть нововведения: если арбитр вызывает врачей для оказания помощи вратарю, тренер команды должен в течение 10 секунд указать резервному судье полевого игрока, который покинет поле на одну минуту после возобновления игры. Если за 10 секунд выбор не сделан, площадку обязан покинуть капитан.

Первым матчем с новым правилом станет встреча предварительного раунда Кубка лиги между «Транмир Роверс» и «Рочдейлом» в субботу, 1 августа.

По данным источника, австралийская А-лига протестирует похожий вариант, при котором поле всегда будет покидать капитан.