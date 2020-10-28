Ромеро просит «Манчестер Юнайтед» отпустить его в МЛС

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро ведет переговоры с руководством об уходе из клуба, сообщает Goal. Действующее соглашение футболиста с «МЮ» рассчитано до конца текущего сезона.

Ромеро хотел покинуть «Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. Аргентинцем интересовался «Эвертон», но манкунианцы не приняли предложение «ирисок» об аренде игрока.

В текущем сезоне вратарь еще ни разу не выходил на поле и не вошел в заявку на Лигу чемпионов.

У Ромеро еще есть шанс сменить клубную прописку, не дожидаясь января. В МЛС трансферное окно еще открыто. Футболист надеется перейти в один из американских клубов, если договорится с руководством «МЮ».