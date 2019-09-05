Пулишич хочет сыграть за сборную США на Олимпиаде-2020

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич надеется сыграть за сборную США на Олимпиаде в Токио. Два участника от КОНКАКАФ определятся в отборочном турнире, который пройдет с 20 марта по 1 апреля. Олимпийский футбольный турнир пройдет с 22 июля по 8 августа 2020 года. Это может вызвать конфликт интересов — Пулишич пропустит часть предсезонки «Челси» и, возможно, старт сезона.

— Играть за свою страну на Олимпиаде — большая честь, — цитирует AP Пулишича. — Но должно сложиться много факторов, посмотрим, что будет. Мы — уверенные в себе молодые ребята, и нет ни одной причины, по которым мы бы не могли выиграть Олимпиаду.