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Сегодня, 17:32

Палмер — о дубле Джексона в матче с «Вест Хэмом»: «Все знают, что Николас — топовый игрок»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:0).

«Трудно здесь играть, но мы набрали три очка, так что мы счастливы. Все знают, что Николас Джексон — топовый игрок, ему нужно продолжать так играть. Болельщики и футболисты высоко его оценивают, мы знаем, на что он способен. Всегда будет инфошум вокруг нас, мы стараемся его заглушить и прислушиваться к тренеру. Это может только помочь нам стать лучше», — приводит слова Палмера TNT Sports.

Забитыми голами отметились Николас Джексон (дубль) и Коул Палмер.

«Челси» набрал десять очков и переместился на второе место в таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» идет на 14-й строчке, имея в активе четыре балла.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
Коул Палмер
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
3
 Арсенал 4 3 1 0 6-1 10
4
 Ньюкасл 4 3 1 0 6-3 10
5
 Астон Вилла 4 3 0 1 7-6 9
6
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
7
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
8
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
9
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
10
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
11
 Борнмут 4 1 2 1 5-5 5
12
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
13
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
14
 Тоттенхэм 4 1 1 2 6-4 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 4 0 1 3 4-11 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 4 0 0 4 4-13 0
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21.09 14:30
Вест Хэм – Челси
 0 : 3
21.09 17:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
21.09 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 - : -
21.09 17:00
Лестер – Эвертон
 - : -
21.09 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
21.09 17:00
Саутгемптон – Ипсвич
 - : -
21.09 17:00
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
21.09 19:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.09 16:00
Брайтон – Нот. Форест
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22.09 18:30
Ман. Сити – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 2 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 2 1 0
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