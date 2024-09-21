Палмер — о дубле Джексона в матче с «Вест Хэмом»: «Все знают, что Николас — топовый игрок»
Полузащитник «Челси» Коул Палмер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:0).
«Трудно здесь играть, но мы набрали три очка, так что мы счастливы. Все знают, что Николас Джексон — топовый игрок, ему нужно продолжать так играть. Болельщики и футболисты высоко его оценивают, мы знаем, на что он способен. Всегда будет инфошум вокруг нас, мы стараемся его заглушить и прислушиваться к тренеру. Это может только помочь нам стать лучше», — приводит слова Палмера TNT Sports.
Забитыми голами отметились Николас Джексон (дубль) и Коул Палмер.
«Челси» набрал десять очков и переместился на второе место в таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» идет на 14-й строчке, имея в активе четыре балла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
4
|Ньюкасл
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
5
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
6
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
7
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
8
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
13
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
14
|Тоттенхэм
|4
|1
|1
|2
|6-4
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|1
|3
|4-11
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
|21.09
|14:30
|
Вест Хэм – Челси
|0 : 3
|21.09
|17:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|21.09
|17:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|21.09
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|21.09
|17:00
|
Саутгемптон – Ипсвич
|- : -
|21.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|21.09
|19:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|22.09
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|0