Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл, ныне работающий экспертом на ТВ, рассказал, как охрана стадиона "Олд Траффорд" не хотела пускать его на матч 36-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:1).

- Я дважды не смог войти, охранники остановили меня, - цитирует экс-футболиста The Sun. - Они не знали, кто я такой. Они спросили, где мой пропуск.

Также указано, что Невилл предъявил пропуск, а также был узнан другими охранниками. В итоге он попал на стадион.

44-летний Гэри Невилл вместе с "МЮ" восемь раз стал чемпионом Англии и дважды выиграл Лигу чемпионов.

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