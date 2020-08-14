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Официально: Виллиан перешел в «Арсенал»

12:12
Виллиан. Фото arsenal.com
Виллиан. Фото arsenal.com
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«Арсенал» объявил о подписании контракта с нападающим Виллианом.

32-летний бразилец подписал с канонирами контракт на 3 года. С 2013 по 2020 год футболист выступал за другой клуб из Лондона, «Челси», который покинул этим летом на правах свободного агента.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.

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