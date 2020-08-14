Официально: Виллиан перешел в «Арсенал»

«Арсенал» объявил о подписании контракта с нападающим Виллианом.

32-летний бразилец подписал с канонирами контракт на 3 года. С 2013 по 2020 год футболист выступал за другой клуб из Лондона, «Челси», который покинул этим летом на правах свободного агента.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.