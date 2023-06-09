«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Линделефа

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф не покинет команду в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает шведского защитника неприкасаемым, поэтому клуб не готов отпускать его, несмотря на интерес нескольких европейских команд.

В прошедшем сезоне 28-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года.