Матич может вернуться в «Бенфику»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил, что хотел бы вновь поиграть за «Бенфику».
«Я все еще не думаю о завершении карьеры. «Бенфика» всегда была в моем сердце. Если я понадоблюсь этой команде, то я готов рассмотреть предложение. При этом, я пока не задумываюсь об уходе из «МЮ», мне тут нравится, но в футболе может произойти всякое. В общем, если я однажды вернусь в Португалию, то «Бенфика» — единственная команда, за которую я хочу там поиграть», — цитирует Record Матича.
Матич выступал за «Бенфику» с июля 2011 года по январь 2014 года.
Дополнительная информация:
https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-nos/benfica/detalhe/matic-se-um-dia-o-benfica-precisar-de-mim-outra-vez-vamos-pensar-nisso?ref=HP_DestaquesPrincipais
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