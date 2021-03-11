Матич может вернуться в «Бенфику»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил, что хотел бы вновь поиграть за «Бенфику».

«Я все еще не думаю о завершении карьеры. «Бенфика» всегда была в моем сердце. Если я понадоблюсь этой команде, то я готов рассмотреть предложение. При этом, я пока не задумываюсь об уходе из «МЮ», мне тут нравится, но в футболе может произойти всякое. В общем, если я однажды вернусь в Португалию, то «Бенфика» — единственная команда, за которую я хочу там поиграть», — цитирует Record Матича.

Матич выступал за «Бенфику» с июля 2011 года по январь 2014 года.