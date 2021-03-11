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Вернер может покинуть «Челси» летом

07:46
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Нападающий Тимо Вернер может уйти из «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, в лондонском клубе ожидают, что футболист может вернуться в Германию в ближайшие один-два года. Сообщается, что 25-летний немец может быть продан ближайшим летом.

Вернер перешел в «Челси» летом 2020 года из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. В сезоне-2020/21 форвард забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 37 матчах за «синих».

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/werner-may-quit-chelsea-and-return-to-germany/

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