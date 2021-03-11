Вернер может покинуть «Челси» летом
07:46
Нападающий Тимо Вернер может уйти из «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.
По информации источника, в лондонском клубе ожидают, что футболист может вернуться в Германию в ближайшие один-два года. Сообщается, что 25-летний немец может быть продан ближайшим летом.
Вернер перешел в «Челси» летом 2020 года из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. В сезоне-2020/21 форвард забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 37 матчах за «синих».
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/werner-may-quit-chelsea-and-return-to-germany/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...