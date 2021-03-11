Вернер может покинуть «Челси» летом

Нападающий Тимо Вернер может уйти из «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, в лондонском клубе ожидают, что футболист может вернуться в Германию в ближайшие один-два года. Сообщается, что 25-летний немец может быть продан ближайшим летом.

Вернер перешел в «Челси» летом 2020 года из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. В сезоне-2020/21 форвард забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 37 матчах за «синих».